فيديو لاعتداء أشخاص على طفل من ذوي الهمم.. والداخلية تكشف التفاصيل

02:14 م الخميس 18 سبتمبر 2025

المتهم

background

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء تعديهم بالضرب على طفل من ذوي الهمم، مع الادعاء بوقوع الحادثة داخل البلاد.

وتبين بالفحص أن الواقعة حدثت في إحدى الدول العربية، حيث قامت السلطات المختصة هناك بضبط المتورطين وإصدار بيان رسمي بشأنها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو بالمنوفية، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على الحساب المستخدم في إعادة نشر المقطع.

وبمواجهته اعترف المتهم بإعادة نشر الفيديو والزعم بوقوعه داخل مصر بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اعتداء أشخاص على طفل طفل من ذوي الهمم وزارة الداخلية
