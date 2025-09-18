ضبط 12 مليون جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط قرابة 12 مليون جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وجاء ذلك عقب جهود مشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن كشف قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت 12 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار استمرار الضربات الاستباقية للتصدي للمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد القومي.

