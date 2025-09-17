اعتداء مرعب في الهرم.. أمن الجيزة يفحص فيديو أشعل السوشيال ميديا

كتب - محمد شعبان:

مشهد لم يتخيله أحد، مجموعة من الأشخاص تنقض فجأة على شاب، تحمله فوق سيارة ربع نقل وتعتدي عليه بالضرب المبرح. فيديو صادم دارت أحداثه بمنطقة الهرم غرب الجيزة أشعل موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في وقت متأخر من الليل، وثقت سيدة بكاميرا هاتفها لحظة الاعتداء، مخلدة المشهد الصادم الذي هز رواد مواقع التواصل. الفيديو لم يكن مجرد مشهد مرئي، بل أثار حالة واسعة من الجدل والمطالبات العاجلة بالقبض على المتهمين ومحاسبتهم قانونيًا.

الأجهزة الأمنية رصت الفيديو المتداول وتعمل على فحصه لتحديد هوية المتورطين والكشف عن ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.