إعلان

القبض على لص سرق صنابير مياه مسجد في الغربية

05:52 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهم وشريكه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سرقة شخص صنابير المياه من داخل أحد المساجد بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بذات دائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة لص ثنابير مياه مسجد الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان