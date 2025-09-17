القبض على لص سرق صنابير مياه مسجد في الغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سرقة شخص صنابير المياه من داخل أحد المساجد بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بذات دائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.