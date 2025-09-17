إعلان

تأجيل محاكمة 39 متهما بالنصب على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية لـ14 أكتوبر

01:58 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

تعبيرية عن محاكمة

كتب- أحمد عادل:
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منصات إلكترونية مختلفة "GME – RGA – BTS"، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصات إلكترونية، بعد عدة بلاغات تلقتها من أشخاص اتهموا القائمين على تلك المنصات بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 12 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المتورطين في عمليات النصب على المواطنين، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مُفعل على بعضها محافظ إلكترونية، بالإضافة إلى عدد من السيارات والمشغولات الذهبية والهواتف والحواسب المحمولة.
وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه.

