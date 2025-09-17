تهديد واعتداء بسبب المال.. مشاجرة مرعبة بين شقيقين بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للسب والتهديد.

وتبين من الفحص أن الشاكي مقيم بدائرة قسم السيدة زينب، وأكد تضرره من شقيقه على خلفية خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشادة واعتداء متبادل دون وقوع إصابات.

وتمكنت القوات من ضبط المشكو في حقه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

مصدر أمني: حجم غسيل الأموال في بعض قضايا صناع المحتوى تجاوز ربع مليار جنيه

جريمة قتل في موقف "التجمع".. قصة مقتل موظف تدخل للدفاع عن فتاة من التحرش

انتقام مجنون.. أسرار جريمة غريبة نفذها بائع ضد زوجته في إمبابة

قضية حبيبة الشماع تعود للواجهة من جديد.. ما القصة؟