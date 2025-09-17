ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالقاهرة: "كنت عايز أختصر الطريق"

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المضبوطة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى تحديد قائدها وهو سائق يقيم بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق، ليتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

