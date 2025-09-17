إعلان

ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالقاهرة: "كنت عايز أختصر الطريق"

11:49 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ضبط سائق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المضبوطة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى تحديد قائدها وهو سائق يقيم بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق، ليتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اقرأ أيضا:

مصدر أمني: حجم غسيل الأموال في بعض قضايا صناع المحتوى تجاوز ربع مليار جنيه

جريمة قتل في موقف "التجمع".. قصة مقتل موظف تدخل للدفاع عن فتاة من التحرش

انتقام مجنون.. أسرار جريمة غريبة نفذها بائع ضد زوجته في إمبابة

قضية حبيبة الشماع تعود للواجهة من جديد.. ما القصة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق عكس الاتجاه أجهزة الأمن شرطة المطرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟