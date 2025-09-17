إعلان

مخدرات وأسلحة بـ137 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤرًا خطيرة بـ3 محافظات

11:44 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

حملة أمنية

كتب - علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية قوية لعناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة في محافظات الإسماعيلية، السويس، وأسيوط، بعدما أكدت التحريات والمعلومات تورطهم في جلب المواد المخدرة والاتجار فيها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ونجحت الحملة، التي نفذها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والأفيون والشابو، إضافة إلى 1600 قرص مخدر.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 93 قطعة سلاح ناري بينها 44 بندقية خرطوش، و18 بندقية آلية، و31 فرد خرطوش، فيما قدّرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 137 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
