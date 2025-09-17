إعلان

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و113 سائقًا متعاطيًا في يوم واحد

11:41 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

حملات مرورية

كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 117560 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2110 سائقين، وتبين إيجابية 113 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي إطار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1174 مخالفة مرورية، وفحص 175 سائقًا ثبتت إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات بينهم، إضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات مخالفة.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين.

حملات مرورية مخالفة مرورية الطريق الدائري الإقليمي
