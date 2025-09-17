السيطرة على حريق داخل مصنع بالقطامية.. والتحريات تكشف السبب

كتب- علاء عمران:

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق اندلع داخل مصنع مواد غذائية بمنطقة القطامية، دون وقوع أي إصابات.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع في شارع الجلاد بمنطقة الألف مصنع بجوار وحدة مرور النزهة محور محمد نجيب، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحادث.

وبالفحص تبيّن أن النيران اشتعلت في بوتاجاز محلي الصنع مخصص لتسوية الطعام بالطابق الأرضي من المصنع المكوّن من بدروم وأرضي و3 طوابق، على مساحة تقدر بنحو 12 مترًا من إجمالي مساحة 300 متر مربع.

نجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.