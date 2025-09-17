إعلان

السيطرة على حريق داخل مصنع بالقطامية.. والتحريات تكشف السبب

11:30 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

حريق داخل مصنع بالقطامية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق اندلع داخل مصنع مواد غذائية بمنطقة القطامية، دون وقوع أي إصابات.
تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع في شارع الجلاد بمنطقة الألف مصنع بجوار وحدة مرور النزهة محور محمد نجيب، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحادث.
وبالفحص تبيّن أن النيران اشتعلت في بوتاجاز محلي الصنع مخصص لتسوية الطعام بالطابق الأرضي من المصنع المكوّن من بدروم وأرضي و3 طوابق، على مساحة تقدر بنحو 12 مترًا من إجمالي مساحة 300 متر مربع.
نجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق داخل مصنع بالقطامية رجال الحماية المدنية منطقة القطامية قسم شرطة القطامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟