القاهرة - مصراوي:

سقطت صانعة محتوى في قبضة الشرطة بعد أن تحولت مقاطعها "الخادشة" إلى قضية رأي عام.

وراء الكاميرا كانت الخطة أبسط مما يتخيله البعض رقص بملابس مثيرة، مشاهدات بالملايين، وأرباح سريعة.

الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشر صانعة محتوى فيديوهات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع رقص بملابس خادشة للحياء العام.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها داخل شقة بمنطقة البساتين، وبرفقتها مدير أعمالها المسؤول عن إدارة صفحاتها.

التحقيقات كشفت أن الهدف من نشر هذه المقاطع لم يكن سوى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بما نسب إليهما، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.