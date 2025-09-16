بالفيديو| 3 شباب ينهالون ضربًا على عاطل بـ"سلاح أبيض" في المنتزه

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء يعتدون على آخر بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بين طرف أول (عاطل – مقيم بدائرة قسم أول الرمل)، وطرف ثانٍ (3 عاطلين، أحدهم نجل زوجة الطرف الأول) لخلافات مالية بينهم، قام خلالها المتهمون بالتعدي على الأول بالأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – صدادة حديدية) المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.