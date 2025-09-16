ضبط استوديو غير مرخص لتسجيل الأغاني المقلدة في حدائق الأهرام

كتب– علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط استوديو مخالف بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة استوديو يستخدم أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج، محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا ومسجلة داخل الاستوديو بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية الاستوديو، وتم ضبط المدير المسئول، وبحوزته هارد ديسك يحتوي على عدد كبير من الأغاني غير المجازة رقابيًا، وبرامج وتطبيقات حاسب آلي ومونتاج مقلدة ومنسوبة صدورها لشركات عالمية كبرى بدون ترخيص، وحدة تسجيل صوتي كاملة تعمل بدون تصريح.

وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

