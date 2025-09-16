كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام طالبة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة على رصيف بمحيط جامعة القاهرة، بعدما أنجبتها من علاقة غير مشروعة.

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما استمعت إلى أقوال المتهمة بشأن دوافع تخلصها من رضيعتها في الشارع.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيعة ملقاة بين السيارات بالقرب من أسوار الجامعة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد إجراء التحريات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأم وضبطها، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة عقب إنجابها سفاحًا، وأوضحت أنها ألقت بالرضيعة على الرصيف للتخلص منها.

