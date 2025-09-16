إعلان

سقوط شبكة آداب تديرها سيدة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة

11:13 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهمين

background

كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سيدة لاتهامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمة بإدارة النادي واستغلاله في استقطاب راغبي المتعة بمقابل مادي.
وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية المكان، وتم ضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات يحملن جنسيات مختلفة وشخصين آخرين، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط شبكة آداب نادٍ صحي مصر الجديدة ممارسة الأعمال المنافية للآداب
