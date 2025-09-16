1032 قضية سرقة تيار حصيلة حملات شرطة الكهرباء في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.

وشنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة عن النتائج التالية: ضبط 1346 قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية، القطارات، ومرفق مترو الأنفاق، وضبط 1032 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

