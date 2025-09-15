إعلان

مصرع شخص سقط من الرابع بالدويقة

10:35 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

جثة بالشارع

كتب - محمد شعبان:

في ثواني قليلة، تحول الهدوء إلى فوضى وصوت ارتطام عنيف هز منطقة الدويقة أمام محطة بنزين، بعدما فوجئ السكان بجثة شاب ملقاة على الأرض أسفل عقار في بلوك 3.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم منشأة ناصر بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بأحد العقارات. على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة لشاب ملقاة أمام العقار.

الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول المكان، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لسماع أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة لكشف تفاصيل الحادث.

