تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لـ22 نوفمبر

03:45 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

كتب– صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان"، لجلسة 22 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية بين عامي 2018 و2022، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول والثالث حتى الخامس تهمة تمويل الإرهاب عبر جمع أموال وسيارات وهواتف محمولة لإمداد الجماعة، إلى جانب جمع معلومات عن منشآت لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. واستخدم المتهمون تطبيقات مشفرة مثل "تلجرام" و"كونفيرويشن" لتبادل الرسائل والتعليمات.

مجمع محاكم بدر وجدي عبد المنعم جنايات حلوان خلية داعش حلوان
