خلافات حول لهو الأطفال تتسبب في مشاجرة وإصابات بالجيزة.. وضبط أطرافها | فيديو

11:30 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

مشاجرة وإصابات بالجيزة

كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الجيزة.
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين؛ الأول يضم شخصين وشقيقتهما (مصابة بجرح قطعي باليد)، والثاني أحد الأشخاص وزوجته (مصابان بجروح قطعية)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول لهو الأطفال، تطورت إلى تعدٍ متبادل أسفر عن إصابات بين الطرفين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة في حينه.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مشاجرة وإصابات بالجيزة لهو الأطفال الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الجيزة
