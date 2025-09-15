كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين؛ الأول يضم شخصين وشقيقتهما (مصابة بجرح قطعي باليد)، والثاني أحد الأشخاص وزوجته (مصابان بجروح قطعية)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول لهو الأطفال، تطورت إلى تعدٍ متبادل أسفر عن إصابات بين الطرفين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة في حينه.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.