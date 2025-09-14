مبادرة كلنا واحد توفر المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

القاهرة - مصراوي:

مع بدايه العام الدراسي الجديد حرصت وزارة الداخلية على توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى إطار المرحلة الـ 27 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية.

شهدت المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية التى زاد عددها من 37 إلى 55 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية والمكتبات من 40 إلى 117 مكتبة توفر كافة أنواع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

كما حرصت المبادرة على إقامة شوادر بكافة المحافظات والتى زاد عددها من 55 إلى 113 شادراً رئيسياً وفرعياً حققت وفرة كبيرة فى المعروض من كافة أنواع المستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية.

وفى إطار حرص الوزارة على الوصول بالتخفيضات إلى كل مكان، تم تسيير قوافل مستلزمات مدرسية وصل عددها إلى 114 قافلة بالشوارع والميادين. كما تواصل المبادرة تواصل توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى نسبتها إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية فى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذا ثابتاً ومتحركاً بكافة المحافظات.