إعلان

الداخلية توضح تفاصيل فيديو يظهر شابًا مكبلًا على سرير في الدقهلية

04:45 م الأحد 14 سبتمبر 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص جالسًا على سرير ومكبل من قدمه.

وقالت الوزارة في بيان لها أن التحريات أوضحت أن الشخص الظاهر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وأنه مكبل من قبل والدته المريضة خشية أن يضر بنفسه أو بالمنزل.

كما تبين أن نجل شقيقه قام بتصوير الفيديو وإرساله لشخص مقيم خارج البلاد للتشهير به نتيجة خلافات عائلية حول الميراث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ذوي الاحتياجات الخاصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام