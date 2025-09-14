الداخلية توضح تفاصيل فيديو يظهر شابًا مكبلًا على سرير في الدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص جالسًا على سرير ومكبل من قدمه.

وقالت الوزارة في بيان لها أن التحريات أوضحت أن الشخص الظاهر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وأنه مكبل من قبل والدته المريضة خشية أن يضر بنفسه أو بالمنزل.

كما تبين أن نجل شقيقه قام بتصوير الفيديو وإرساله لشخص مقيم خارج البلاد للتشهير به نتيجة خلافات عائلية حول الميراث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.