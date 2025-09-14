إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه في بورسعيد

04:28 م الأحد 14 سبتمبر 2025

قائد نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل ثقيل يسير عكس اتجاه المرور بدائرة قسم شرطة أول الجنوب بمحافظة بورسعيد، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة (نقل ثقيل بمقطورة سارية التراخيص) وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وبمواجهته أقر بأنه ارتكب الواقعة بهدف اختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو قائد نقل ثقيل بورسعيد
