الداخلية تكشف حقيقة تخدير سيدة وسرقتها في مترو الأنفاق

04:24 م الأحد 14 سبتمبر 2025

مترو الأنفاق

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب سيدة أثناء توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري حضر لقسم شرطة المرج (مالك محل وزوجته وموظف) وقرروا تعرض زوجته لسرقة مشغولاتها الذهبية، وأن الأخير عثر عليها ملقاة أمام أحد المساجد بالقاهرة عقب تعرضها لواقعة تخدير، فقام بالاتصال بزوجها وتسليمها له.

وأوضحت التحريات أن السيدة اختلقت واقعة تعرضها للتخدير وسرقة مشغولاتها الذهبية على خلفية خلافات زوجية، حيث تبين أن المشغولات المزعومة كانت بحوزتها وتم ضبطها.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة مترو الأنفاق
