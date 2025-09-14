كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تشاجرهم بالأسلحة البيضاء وترويع المواطنين بمحافظة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية – مصاب بكسور وجروح)، وطرف ثانٍ يضم 8 أشخاص (لـ2 منهم معلومات جنائية – مصابان بكدمات وجروح وسحجات)، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم.

وأوضحت التحريات أن الطرفين تبادلا الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على (9 قطع سلاح أبيض – 4 عصي خشبية) كانت مستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو الوارد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

