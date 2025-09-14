الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة سور كوبرى بإمبابة | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره قيام مجهولين بسرقة جزء من السور الحديدي الخاص بأحد الكباري بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنه بالفحص تبين سلامة الأجزاء الحديدية الخاصة بالكوبري المشار إليه، وعدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، مؤكدة أن الفيديو قديم سبق تداوله منذ عامين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة في حينه.

وأضاف البيان أنه أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وبمواجهته أقر بنشر المقطع على صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

