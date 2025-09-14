إعلان

الجيش الصيني يحذر الفلبين ويدعوها لوقف التصعيد في بحر الصين الجنوبي

05:00 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

الجيش الصيني

وكالات

أكد الجيش الصيني أن على الفلبين وقف تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مشددًا على ضرورة توقف مانيلا فورًا عن إثارة الحوادث بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة بكين في البحر، لافتًا إلى أن البحرية الصينية نفذت رحلات "روتينية" مؤخرًا في بحر الصين الجنوبي.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، يأتي التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين حول السيطرة على المناطق البحرية المتنازع عليها.

الجيش الصيني الفلبين وقف التصعيد بحر الصين الجنوبي تحذير
