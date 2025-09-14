الجيش الصيني يحذر الفلبين ويدعوها لوقف التصعيد في بحر الصين الجنوبي

وكالات

أكد الجيش الصيني أن على الفلبين وقف تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مشددًا على ضرورة توقف مانيلا فورًا عن إثارة الحوادث بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة بكين في البحر، لافتًا إلى أن البحرية الصينية نفذت رحلات "روتينية" مؤخرًا في بحر الصين الجنوبي.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، يأتي التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين حول السيطرة على المناطق البحرية المتنازع عليها.