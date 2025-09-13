حكاية "مرسي" تخلص من حياته حزنًا على ترك زوجته المنزل في المعصرة

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن يتخيل أحد أن خلاف عائلي عابر قد يقود إلى نهاية مأساوية، لكن ذلك ما حدث مع شاب في الثلاثينيات من عمره داخل شقته بالمعصرة، جلس "مرسي.س"، شاب في السابعة والثلاثين من عمره، وحيدًا تحاصره أفكاره السوداء، منذ ثلاثة أيام فقط، تركت زوجته المنزل غاضبة، وحملت حقائبها متجهة إلى مسقط رأسها في سوهاج، تاركة وراءها بيتًا خاليًا وصمتًا خانقًا.

حزن عميق اجتاح قلب "مرسي"، ووساوس الشك والوحدة لم تفارقه لحظة. حاول أن يتماسك، لكن الليل كان أطول من احتماله. ومع كل يوم يمر، كان يشعر أن الحياة تضيق أكثر فأكثر، حتى اتخذ قراره المأساوي.

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه داخل الشقة، معلقًا بحبل حول رقبته. المشهد كان صادمًا لجيرانه الذين اعتادوا رؤيته ضاحكًا في أوقات قليلة، لكنه انهار في لحظة ضعف لم يرحمه فيها قلبه المثقل بالحزن.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ مغادرة زوجته المنزل قبل ثلاثة أيام، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار مأساوي بإنهاء حياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.