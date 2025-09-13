إعلان

تأجيل محاكمة 39 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان لـ10 نوفمبر

07:34 م السبت 13 سبتمبر 2025

محكمة جنايات القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية (إرهاب)، اليوم السبت، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 19723 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 10 نوفمبر؛ للشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تولّيا قيادة في الهيكل الإداري لجماعة "الإخوان"، خلال الفترة من عام 1995 حتى 19 أغسطس 2018، وهي جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، مع اعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجّهت للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين، ومن الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، تهم تمويل الإرهاب.

كما نُسب إلى المتهم السادس والعشرين تهمة حيازة سلاح تقليدي، فيما وُجّهت للمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين تهم حيازة أسلحة نارية مششخنة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 39 متهم جنايات التجمع الإخوان داعش
14 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية "خلية الحدائق"

