القبض على سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة "ميكروباص" يقود تحت تأثير المواد المخدرة.

بالفحص، تم تحديد السيارة والتأكد من أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها (سائق – مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته، أقر بقيادته المركبة تحت تأثير المخدر.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.