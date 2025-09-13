ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و98 سائقًا متعاطيًا للمخدرات في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور بكافة أنحاء الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 114.846 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1774 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 98 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق نفسه، واصلت الحملات المرورية والانضباطية عملها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 897 مخالفة متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 143 سائقًا ثبت إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع.

