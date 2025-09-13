إعلان

"الجنايات" تنظر محاكمة 39 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان

02:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

"الجنايات" تنظر محاكمة 39 متهمًا في قضية الهيكل ال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية (إرهاب)، اليوم السبت، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 19723 لسنة 2024 جنايات التجمع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تولّيا قيادة في الهيكل الإداري لجماعة "الإخوان"، خلال الفترة من عام 1995 حتى 19 أغسطس 2018، وهي جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، مع اعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجّهت للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين، ومن الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، تهم تمويل الإرهاب.

كما نُسب إلى المتهم السادس والعشرين تهمة حيازة سلاح تقليدي، فيما وُجّهت للمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين تهم حيازة أسلحة نارية مششخنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإخوان محكمة جنايات القاهرة محاكمة 39 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام