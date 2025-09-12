إعلان

الداخلية تضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه بالمقطم

07:43 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

ضبط سائق توك توك

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق توك توك ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سيره عكس الاتجاه بأحد المحاور بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأنها، وتمكنت القوات من تحديد المركبة وقائدها (مقيم بدائرة القسم). وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة بدعوى اختصار الطريق.

جرى التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها.

