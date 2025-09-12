

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي وألعاب نارية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وتبين بالفحص أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول يضم 3 من بائعي الفاكهة "أصيب اثنان منهم بجروح وكدمات"، وطرف ثان يضم 9 أشخاص "بينهم من له معلومات جنائية" وأصيب اثنان منهم بجروح متفرقة، حيث تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والألعاب النارية، مما أسفر عن إصابات متعددة.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الطرف الثاني بمنع بائعي الفاكهة من افتراش الطريق لبيع بضاعتهم. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض وعصي خشبية وعدد من الألعاب النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.