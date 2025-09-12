ضبط 28 طن دقيق بلدي مدعم خلال 24 ساعة



كتب - عاطف مراد:



واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية المستهلكين وضمان وصول السلعة الأساسية بالسعر الرسمي.

ونجحت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط نحو 28 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، بعد رصد مخالفات شملت بيع الدقيق بأسعار تزيد عن المقررة أو دون الإعلان عنها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تأكيدًا على استمرار الوزارة في خطتها الشاملة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم، مع مواصلة المتابعة الدقيقة لضبط الأسعار.