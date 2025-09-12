ضبط شبكة نصب تدير 6 شركات وهمية لتسفير العمالة بالغربية



كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسقاط شبكة نصب استغلت حاجة المواطنين للعمل بالخارج، وأوهمتهم بفرص سفر وهمية عبر شركات غير مرخصة في محافظة الغربية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بإنشاء 6 شركات وهمية تعمل في مجال تسفير العمالة، وجمع مبالغ مالية ضخمة من الضحايا مقابل وعود كاذبة بوظائف خارج البلاد، والترويج لتلك الأنشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت القوات 4 رجال وسيدتين يديرون تلك الشركات، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية. كما عُثر بحوزتهم على جوازات سفر، عقود عمل وهمية، طلبات توظيف، إقرارات، إعلانات دعائية، أجهزة هواتف محمولة، وأجهزة حاسوب كشفت فحصها عن تورطهم الكامل في النشاط الإجرامي.

وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الجهود تأتي ضمن خطتها لحماية المواطنين من أساليب النصب والاحتيال، وملاحقة الشبكات التي تتلاعب بأحلام الراغبين في العمل بالخارج.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.