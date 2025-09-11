ضبط 1029 مخالفة و13 حالة تعاطٍ للمخدرات على "الدائري الإقليمي"

كتب - عاطف مراد:



واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1029 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.



وفحصت القوات 171 سائقًا، وتبين إيجابية 13 حالة لتعاطي المواد المخدرة، كما ضبطت 10 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكمًا قضائيًا.



كما جرى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.