من الشارع إلى الرعاية.. تفاصيل ضبط 23 حدثًا بالقاهرة والجيزة

11:56 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

ضبط متهمين

كتب - عاطف مراد:


تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 23 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم. كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه داخل إحدى دور الرعاية.

قطاع الشرطة المتخصصة مباحث رعاية الأحداث
