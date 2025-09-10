إعلان

نشب في غرفة تستخدم كمخزن.. السيطرة على حريق محدود بمستشفى في الزاوية الحمراء

11:29 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة مستقلة تستخدم كمخزن في مستشفى بحي الزاوية الحمراء، دون وقوع إصابات.

مباشرة تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء ونجحت على الفور في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى.

وتبين من الفحص الأولي أن الغرفة المشتعلة تستخدم فقط داخل المستشفى، وتم السيطرة على ألسنة النيران دون وقوع خسائر بشرية.

قوات الحماية المدنية الزاوية الحمراء حريق محدود بمستشفى في الزاوية الحمراء
