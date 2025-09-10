كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة مستقلة تستخدم كمخزن في مستشفى بحي الزاوية الحمراء، دون وقوع إصابات.

مباشرة تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء ونجحت على الفور في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى.

وتبين من الفحص الأولي أن الغرفة المشتعلة تستخدم فقط داخل المستشفى، وتم السيطرة على ألسنة النيران دون وقوع خسائر بشرية.

