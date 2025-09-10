إعلان

مشاجرة ساخنة ببشتيل والحصيلة مصابان

10:03 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مشاجرة

كتب - محمد شعبان:

تحول شارع هادئ في بشتيل بمركز أوسيم شمال الجيزة إلى مسرح صراع غير متوقع، بعد مشاجرة غريبة بين سباك وطباخ تحولت إلى حادث مؤلم. كل ذلك بسبب مياه مُسكبة في الشارع، أشعلت غضب الطرف الآخر ودفعت الأمور إلى تصعيد صادم.

مأمور مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا عن مشاجرة بين سباك وطباخ، على إثر إلقاء أحد الطرفين مياه في الشارع، ما أثار حفيظة الآخر.

وفي تصعيد غير متوقع، أحضر أحد المتهمين ماء نار وسكبها على الطرف الآخر، ما أدى إلى إصابتهما بحروق متفرقة وعلى الفور، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم.

مشاجرة أوسيم بشتيل الجيزة مياه نار حروق
