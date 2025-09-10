ضبط 1040 مخالفة مرورية و13 سائقًا يتعاطون المخدرات على الإقليمي

كتب - عاطف مراد:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، للتصدي للمخالفات وحماية أرواح المواطنين.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 1040 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بطرق غير قانونية، إلى جانب مخالفات خاصة بشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

كما خضع 146 سائقًا للفحص الطبي، وتبين إيجابية 13 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وضبطت القوات 9 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية بإجمالي 13 حكمًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات خالفت قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على الطرق لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين.