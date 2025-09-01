كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية بعدما أقدمت سيدة على الاعتداء على أخرى باستخدام شفرة "موس" أثناء سيرها في الطريق العام، انتقامًا منها بسبب خطبتها لطليق المتهمة.

المجني عليها "منصورة" لم ترتكب ذنبًا سوى أنها وافقت على الارتباط بشاب تقدم لخطبتها بعد انفصاله عن زوجته السابقة، إلا أن حياتها انقلبت إلى كابوس، بعدما تربصت بها طليقة خطيبها وتعدت عليها بسلاح أبيض.

فرحة الضحية بقرب موعد زفافها تحولت إلى مأساة بعد إصابتها بجرح قطعي غائر في الوجه استلزم 40 غرزة لتضميده بسبب الغيرة.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهمة بالاعتداء على سيدة بسلاح أبيض "شفرة موس" انتقامًا منها بسبب خطبتها لطليقها في مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تستغيث بعد تعرضها للاعتداء من قبل سيدة أحدثت إصابتها بجرح قطعي في الوجه باستخدام شفرة "موس".

وبالفحص، تبين أن المجني عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليها بعد شروع طليقها في الزواج منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.