التحقيق مع زوجين بتهمة تصوير أفلام إباحية بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع شاب وزوجته، لاتهامهما بتصوير وبث أفلام إباحية ومقاطع فيديو فاضحة وبثها عبر تطبيق تانجو بهدف التربح، بمنطقة بالهرم.

وطلبت النيابة تفريغ الأحراز المتضمنة "لاب توب، هواتف محمولة بحوزة المتهمين" تحتوي على عدد من مقاطع الفيديو التي تثبت الاتهام.

ووجهت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة ضربة لأصحاب المحتوى الفاضح حيث نجحت في إسقاط زوجين يصوران أفلاما إباحية ويقومان ببثها عبر تطبيق "تانجو" داخل شقة مستأجرة بمنطقة فيصل بالهرم، وبحوزتهما مواد مخدرة وأعضاء جنسية صناعية.

ورصدت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة صفحة عبر تطبيق "تانجو" تنشر وتبث مقاطع فيديو وأفلام إباحية أثناء ممارسة رجل وسيدة الرذيلة.

تم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين ومكان بثهما تلك الأفلام والفيديوهات حتى نجح ضباط مباحث الآداب بالجيزة في تحديد مكان تواجد المتهمين وبثهما الأفلام الإباحية حيث تبين تصويرها وبثها من داخل شقة في شارع الأربعين بمنطقة فيصل بالهرم.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وانطلقت مأمورية استهدفت الشقة المحددة لإلقاء القبض على المتهمين، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط شاب يبلغ من العمر 35 عاما وسيدة تبلغ من العمر 46 عاما تبين زواجهما عرفيا وأنهما يقومان بتصوير وبث ونشر تلك المقاطع الإباحية عبر تطبيق "تانجو" من أجل جمع أرباحًا خرافية حيث تدر تلك الفيديوهات مكاسب خيالية لهما.

تم تفتيش الشقة وتبين العثور على 3 أكياس ستروكس و2 سيجارة حشيش وكمية من التبغ المخلوط بمخدر الحشيش معدة للتعاطي، علاوة على 3 أعضاء جنسية صناعية وماسكات يستخدمها الزوجان في إخفاء وجهيهما في بعض مقاطع الفيديو ولاب توب يحتوي عدد كبير من مقاطع الفيديو.

وبمواجهة الزوجين أقرا بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خلال قيامهما بممارسة الرذيلة وبثها عبر تطبيق تانجو لتقاضي أموال من إدارة التطبيق حيث تدر عليهما أرباحًا ضخمة لزيادة المشاهدات عليها، حيث أنهما تزوجا عرفيا منذ عام واستأجرا شقة بمنطقة فيصل للقاء بها وتصوير مقاطع الفيديو.

تحرر المحضر اللازم وحرزت قوات مباحث الآداب المضبوطات وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

