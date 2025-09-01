إعلان

وزير الداخلية يهنئ الرئيس وكبار المسؤولين بذكرى المولد النبوي الشريف

04:46 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كتب- علاء عمران:

بعث وزير الداخلية، محمود توفيق، برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن المناسبة تعكس قيم الخير والسلام وتعزز العمل والبناء.

كما أرسل الوزير التهاني إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، وقيادات القوات المسلحة، مشيدًا بدورهم في خدمة الوطن، ومؤكدًا استمرار جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

كما بعث الوزير ببرقية تهنئة للضباط والأفراد المدنيين والعسكريين، والجنود في مأموريات حفظ السلام، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويكلل جهودهم بالنجاح، وأن تعود هذه المناسبة العطرة على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

محمود توفيق المولد النبوي الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي
