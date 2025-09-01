ضبط سباك ظهر في فيديو يهدد شخصًا بسلاح ناري بالقليوبية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يهدد آخر باستخدام سلاح ناري في محافظة القليوبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بفحص الواقعة تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (سباك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

وأضاف البيان، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية مع المبلّغ، وأرشد عن السلاح المستخدم في التهديد (فرد خرطوش).

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

