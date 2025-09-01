إعلان

ضبط سباك ظهر في فيديو يهدد شخصًا بسلاح ناري بالقليوبية

02:00 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يهدد آخر باستخدام سلاح ناري في محافظة القليوبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بفحص الواقعة تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (سباك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

وأضاف البيان، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية مع المبلّغ، وأرشد عن السلاح المستخدم في التهديد (فرد خرطوش).

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح ناري محافظة القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة