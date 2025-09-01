إعلان

المرور: ضبط 114 ألف مخالفة وكشف 154 سائقًا متعاطيًا للمخدرات في 24 ساعة

11:57 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

background

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 113,015 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2,237 سائقًا، وتبيَّن إيجابية 139 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت القوات من ضبط 1,065 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 160 سائقًا تبين إيجابية 15 حالة لتعاطي المخدرات، فضلًا عن ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

وزارة الداخلية مخالفة مرورية السير بدون تراخيص
إعلان

إعلان

