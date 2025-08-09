كتب - رمضان يونس:

خففت الدائرة "8" مستأنف جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، حكمها على "مهندس" من السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات، في واقعة اتهامه بقتل مالك عقار في منطقة بولاق الدكرور لخلاف بينهما بسبب نزاع على شقة ايجار قديم في عقار.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، المهندس المتهم بالسجن المؤبد على خليفة اتهامه بقتل مالك عقار عمدًا إثر شجار بينهما بسبب خلاف بينهما على إيجار شقة قديم.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم 28895 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة رقم 7249 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ع.س"، في اليوم الرابع من نوفمبر 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة، قتل المجني عليه "ر ع."، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد على إثر خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاح أبيض "مطواة " وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً إزهاق روحه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم ضرب المجني عليه "س ع."، عمدًا ما تسبب في إحداث إصابة بالجسم، والتي اعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة أن المتهم "ع. س" الذي يعمل مهندس كهربائي، حصل على حكم بطرد المجني عليه وأسرته من مسكنهما، وقبل تنفيذ حكم الطرد بأيام باغت المهندس "رم" ابن مالك العقار بطعنة نافذة في البطن أوقعته قتيلا في الشارع وطعن أخية "ج" حال إخلاء الشقة من العفش.

استجوبت النيابة العامة المتهم وأقر بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه ابن مالك العقار، مؤكدًا أنه تفاجأ بقيام المجني عليه وشقيقه فاستشاط غاضبا ونشب شجار على إثرها استل "مطواة" وباغت أبناء مالك العقار بطعنات نافذة بمطواة أوقع أحدهما قتيلا بينما نجا الآخر من الموت بإعجوبة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أدانت المهندس بالسجن المؤبد لما أسند إليه من اتهام، ومن ثم تعديل الحكم إلى السجن 10 سنوات.