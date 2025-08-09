إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق توك توك على سيدة بالبحيرة

04:46 م السبت 09 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد مركبة "توك توك" يتعدى بالضرب على سيدة بالبحيرة.

بالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة).

وبسؤالها، أفادت بأنه بتاريخ 31 يوليو الماضي، قام (سائق مركبة "توك توك") بمعاكستها والتعدي عليها بالضرب دون حدوث إصابات.

تم تحديد وضبط المذكور ومركبة "التوك توك" بدون لوحات معدنية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

