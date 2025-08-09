إعلان

رفض يغششه في الامتحان.. إيداع طالب إعدادي شوَّه وجه زميله بدار رعاية

03:22 م السبت 09 أغسطس 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة الطفل بالجيزة، اليوم السبت، بإيداع الطالب المتهم بالتعدي على زميله وتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم سماح المجني عليه له بالغش داخل لجنة الامتحانات، في إحدى دور الرعاية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المصاب بالبدرشين، ضحية الاعتداء من زميله أمام المدرسة عقب نهاية الامتحان، تعرض للهجوم بسبب رفضه السماح للمتهم بالغش داخل اللجنة.

وتعود الواقعة إلى تعرض أحد طلاب الصف الثاني الإعدادي، المقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قِبل زميله ووالده أمام المدرسة، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم 27 غرزة، فضلًا عن إصابات متفرقة بالجسد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الطفل البدرشين الصف الثاني الإعدادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"