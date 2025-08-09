رفض يغششه في الامتحان.. إيداع طالب إعدادي شوَّه وجه زميله بدار رعاية

كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة الطفل بالجيزة، اليوم السبت، بإيداع الطالب المتهم بالتعدي على زميله وتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم سماح المجني عليه له بالغش داخل لجنة الامتحانات، في إحدى دور الرعاية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المصاب بالبدرشين، ضحية الاعتداء من زميله أمام المدرسة عقب نهاية الامتحان، تعرض للهجوم بسبب رفضه السماح للمتهم بالغش داخل اللجنة.

وتعود الواقعة إلى تعرض أحد طلاب الصف الثاني الإعدادي، المقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قِبل زميله ووالده أمام المدرسة، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم 27 غرزة، فضلًا عن إصابات متفرقة بالجسد.