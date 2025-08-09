خلاف بيع يتحول لمشاجرة داخل محل عطارة بالبساتين | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على عامل بمحل عطارة في منطقة البساتين بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وأمكن تحديد القائم على نشر المقطع (عامل بمحل عطارة – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين). وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 2 الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات حول البيع والشراء، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالأيدي، دون حدوث إصابات.

تم ضبط المشكو في حقه (عاطل – له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

