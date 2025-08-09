الداخلية: ضبط 140 ألف مخالفة مرورية و146 متعاطيًا في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 140427 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص). كما تم فحص 2242 سائق مركبة، وتبين إيجابية 146 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.